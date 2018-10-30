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Bilim insanlarından korkutan Bitcoin uyarısı! 2033 senesinde...

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, sanal para birimi Bitcoin için harcanan enerji, 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

30 Ekim 2018 Salı 13:59
Bilim insanlarından korkutan Bitcoin uyarısı! 2033 senesinde...

Geçtiğimiz yıl yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Bitcoin bir türlü eski günlerine geri dönemiyor. Değer kaybı ile yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen Bitcoin bu sefer bilim dünyasının merceğinde.

Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir. Araştırma 'journal Nature Climate Change'da yayınlandı.

Aynı çalışmaya göre, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin 2033 yılına gelindiğinde gezegenimizin iklimine olumsuz etki edecek seviyeye ulaşacağının altı çizildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:59
  1. Bitcoin
  2. Nature Climate Change

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