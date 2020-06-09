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Teknoloji

Bilim insanlarından korkutan açıklama: Karbondioksit seviyesi tehlikeli noktalara ulaştı

Bilim insanları atmosferik karbondioksit seviyelerini incelemek amacıyla yaptıkları araştırmalar sonucu, dünyanın yavaş yavaş ısınmasına sebep olan karbondioksit gazının tehlikeli noktalara ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 05:34:00 -
Bilim insanlarından korkutan açıklama: Karbondioksit seviyesi tehlikeli noktalara ulaştı

Bilim insanları, atmosferik karbondioksit seviyelerini incelemek amacıyla yapılan araştırmalar sonucu yayınladıkları raporla, dünyanın yavaş yavaş ısınmasına sebep olan karbondioksit gazının tehlikeli noktalara ulaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre bugüne kadar ölçülen en yüksek atmosferik karbondioksit seviyesi Nisan ayında kaydedildi. Ölçüm, atmosferde yüzde 17’lik bir karbondioksit oranına işaret etti. Bu durumun genellikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklandığı belirtildi.

1950’lerin sonlarına kadar karbondioksit seviyeleriyle ilgili yapılmış araştırmaların, şu anki araştırmalar ile kıyaslandığında endişe verici sonuçların ortaya çıktığına dikkat çeken bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit miktarının yüzde 31 arttığını kaydetti.

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