Bilim insanlarından heyecanlandıran açıklama: Binlerce kişi kör olmaktan kurtulabilir

Daha önce, hastalara durumun ilerlemesini yavaşlatmak için hastanede yapılan aylık enjeksiyonlara ihtiyaç vardı. Ancak yeni aşının yalnızca 12 haftada bir verilmesi yeterliyken hatta bazı hastalarda randevular arası sürenin daha uzun olabileceği belirtildi.

Bir çalışma sırasında brolucizumab verilen hastaların üçte biri, eski ilaçların verildiği altı aya kıyasla, ilk enjeksiyondan sonraki dört hafta içinde önemli kazanımları yaşadıkları tespit edildi.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu her geçen gün sayısı artan bir rahatsızlık. Yaş, genetik bir yatkınlık ve sigara içimi ana risk noktalarını oluştururken 65 yaş üstü 20'de biri ve 80 yaş üste her onda birinin bu rahatsızlığı yaşayabiliyor.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ıslak ve kuru olmak üzere iki farklı çeşidi bulunuyor. Her ikisi de gözün arkasındaki ışığa duyarlı alan olan ve ayrıntılı görüş sağlayan makuladaki hücreler bozulduğunda meydana gelir.

"Görme kaybına neden olan protein tespit edildi"

Periferik görme normal kalmasına rağmen hastalar, merkezi görme yeteneklerini ve özellikleri ayırt etme yeteğini kaybeder. Bu, acı çeken kişinin bir saati görebilse de saatin kaç olduğunu söyleyemeyebileceği anlamına gelir. Bu hastalarda yüzleri tanıyamama da oldukça yaygındır.

Sarı nokta hastalığı, tipik olarak her iki gözü de etkilese de bozulma hızı aralarında değişiklik gösterebilir. Kuru sarı nokta hastalığı, on vakadan dokuzunu oluşturur ve kesin nedenleri tam olarak anlaşılmasa da, makula altında drusen adı verilen yağ birikintileri ile bağlantılıdır. Görme, yıllar içinde yavaş yavaş kötüleşir.

Mevcut bir tedavi olmasa da genellikle ıslak sarı nokta hastalığından daha az tehdit edici olarak kabul edilir. Islak olan sarı nokta hastalığında ise kan damarlarının büyümesini destekleyen fazla miktarda VEGF adındaki protein bulunur. Tedavi edilmezse aylar sonra kalıcı körlüğe neden olabilir.

"Yeni ilaç görme kayıplarını ortadan kaldırabilir"

Brolucizumab, bu proteine bağlanarak anormal kan damarlarının gelişimini durdurabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü ve anti-VEGF ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfının en yenisi olarak kaydedildi.

Denemelerde, bu ilacın verildiği hastaların üçte ikisinin görmesi altı ay boyunca giderek artış gösterdi ve etkinin yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. Denemeleri yürüten yetkililerden göz cerrahı profesörü Faruque Ghanchi, anti-VEGF'lerin körlüğü önleme açısından ıslak sarı nokta hastalığı için bir oyun değiştirici olduğunu belirtti. Brolucizumab ile hastalar, üç ay boyunca üç enjeksiyonluk bir başlangıç dozuna ihtiyaç duyacaklarını sözlerine ekledi.