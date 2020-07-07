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Dünya

Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Koronavirüs 7 yıl önce ortaya çıktı

Çin'de yapılan bir araştırma sonucu, yeni tip koronavirüsün 2012 yılında 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve yıllar içerisinde mutasyona uğrayarak pandemi halini almış olabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 05:35:00 -
Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Koronavirüs 7 yıl önce ortaya çıktı

Çinli bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının 2012 yılında Çin'in Mojiang Hani Özerk Bölgesi'nde bulunan bir bakır madeninde ortaya çıkmış olabileceğini ve yıllar içerisinde mutasyona uğrayarak pandemi halini almış olabileceğini iddia etti.

Araştırmacılar, terk edilmiş bir bakır madeninde bulunan ve Covid-19'a genetik olarak benzeyen RaBtCoV/4991 isimli koronavirüsün, 2012 yılında yarasa dışkılarını temizlemek için madene gönderilen işçilerde nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetlere yol açtığına; yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 işçinin zatürre olduğuna ve 3 işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"Salgın 7 yıl önce vardı"

İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen başka bir çalışma sonucu ise, RaBtCoV/4991 olarak adlandırılan virüsün Covid-19'a genetik olarak yüzde 96,2 oranında benzediği tespit edildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan hayvan hastalıkları uzmanı Dr. Peter Daszak, "Salgın Wuhan'daki pazarda ortaya çıkmadı. Zaten Mojiang kırsalında madenin etrafında 7 yıldır bulunuyordu. Sonrasında 11 milyon nüfuslu Wuhan'da mutasyona uğrayarak patladı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Misafir

Yakında buz kutupda 6000 yıl önce corona virusu vardı buzu cözülünce bu günümüze geldi diyecekler Sucu gecmişe atacaklar Buyrun yiyin
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Kaan

Ya yedi yıl önce çıkmış, on yıl önce çıkmış hikaye.. Bugün çıktı ve kurtulmak lazım, sırf gündeme gelebilmek için insanlar böyle şeyler söylüyor. Bugün gerçek hayatımızda var ve kurtulmanın yollarına bakmak yerine yok on yıl önce yok beş yıl önce çıkmış.. Bu bir şey üretemeyenlerin sarıldığı argümanlardır vesselam. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Fahrettin Koca gibi gayret ve dürüst bir iki kişi daha olsa bu belayı çabuk savarız biz...Adam beş aydır yalvarıyor mesafe, maske diye... Ortalık hala maskeyi koluna takan serserilerle dolu...
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