Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Koronavirüs 7 yıl önce ortaya çıktı

Çinli bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının 2012 yılında Çin'in Mojiang Hani Özerk Bölgesi'nde bulunan bir bakır madeninde ortaya çıkmış olabileceğini ve yıllar içerisinde mutasyona uğrayarak pandemi halini almış olabileceğini iddia etti.

Araştırmacılar, terk edilmiş bir bakır madeninde bulunan ve Covid-19'a genetik olarak benzeyen RaBtCoV/4991 isimli koronavirüsün, 2012 yılında yarasa dışkılarını temizlemek için madene gönderilen işçilerde nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetlere yol açtığına; yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 işçinin zatürre olduğuna ve 3 işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

"Salgın 7 yıl önce vardı"

İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen başka bir çalışma sonucu ise, RaBtCoV/4991 olarak adlandırılan virüsün Covid-19'a genetik olarak yüzde 96,2 oranında benzediği tespit edildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan hayvan hastalıkları uzmanı Dr. Peter Daszak, "Salgın Wuhan'daki pazarda ortaya çıkmadı. Zaten Mojiang kırsalında madenin etrafında 7 yıldır bulunuyordu. Sonrasında 11 milyon nüfuslu Wuhan'da mutasyona uğrayarak patladı." ifadelerini kullandı.