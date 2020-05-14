Bilim insanları 'süper çelik' geliştirdi!

Hong Kong Üniversitesi ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kırılmalara karşı standart bir çeliğe nazaren 2 kat daha dayanıklı ve kuvvetli olan ve üst düzey performans gösteren bir 'Süper Çelik' isimli bir çelik geliştirdiklerini açıkladı.

Geliştirilen çeliğin, havacılık ve uzay mühendisliğinde kullanılan maraging çeliğinden daha güçlü ve sağlam olduğu ve maragign çeliğinin üretim maliyetinin sadece yüzde 20'sine üretilebildiği belirtildi.

Bilim insanları, 'Deforme ve bölümlenmiş yöntem' ismi verilen bir yöntem kullanılarak geliştirilen süper çeliğin, üstün dayanıklılık özelliklerine sahip olduğu sebebiyle kurşun geçirmez yeleklerde ve araba sanayisinde kullanılabileceğini söyledi.