Bilim insanları şeffaf tahta geliştirdi

Forest Products Laboratory, Maryland Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, camlardan daha dayanıklı bir yapıya sahip olan şeffaf tahta geliştirdi.

Söz konusu şeffaf tahtaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacılar, bu tahtanın darbelere karşı camlardan daha dayanıklı olduğunu ve bükülebilir bir yapıya sahip olduğu için kırılmadığını ifade etti.

Hem ekonomik hem de ekolojik olduğu belirtilen şeffaf tahtanın gelecekte cam yerine kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu ve enerji maliyetlerini büyük miktarda düşürebileceği kaydedildi.