Bilim insanları güneş enerjisiyle çalışan 'yapay göz' geliştirdi!

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insan gözünün yapısına benzeyen ve güneş enerjisinden güç alan bir yapay göz geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yapay gözün bilgisayar üzerinde yapılan ilk testlerinin başarılı olduğu, gelecekte görme engelli insanlara büyük ölçüde yardımcı olabileceği belirtildi.

Zhiyong Fan ve ekibi tarafından geliştirilen yapay göz, 'vitreous humour' adı verilen saydam bir jel ile dolduruldu. İlk testlerin başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Zhiyong Fan, yapay göze bağlanan bir bilgisayarın E, I ve Y harflerini tanıdığını söyledi.

Geliştirilen yapay gözün gelecekte görme engelli insanlara umut olabileceğine de dikkat çeken Zhiyong Fan, geliştirilen yapay gözün şu anda harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyduğunu ancak kendi kendine güç verebilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Fan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her nanotel küçük bir güneş pili işlevi görebilir. Bu durumda, herhangi bir harici güce ihtiyacımız kalmaz." ifadelerini kullandı.