Bilim insanları, dinozorlara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi

CNN'in haberine göre, parkın Carreras Pampas alanında bulunan "theropod" ayak izlerinin 101 milyon ila 66 milyon yıl önce Kretase dönemine ait olduğunu saptayan araştırmacılar, bu üç parmaklı dinozorlara ait ayak izlerini inceledi.

Araştırmacılar, çalışmada, 1321 patika, 280 yüzme güzergâhı ve 289 tekil yol tespit ederken, toplamda "theropod"lara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi.

7 bin 485 metrekare alanda yürütülen çalışmada, bazı izlerin izole olduğu ancak çoğunun aynı hayvan tarafından bırakılmış yol izleri veya çoklu izler olduğu görüldü.

Ayak izleri Bolivya'daki bu bölgenin Arjantin, Bolivya ve Peru'yu kapsayan daha büyük bir "dinozor otoyolunun" parçası olabileceğini gösterdi.

İzlerin şekilleri ve aralarındaki mesafenin hayvanların nasıl hareket ettiğini ortaya çıkardığını bildiren araştırmacılar, dinozorların bazılarının yavaş tempoda yürürken, bazılarının çamurlu kıyı şeridinde koştuğunu, bazılarının ise sığ suda yüzdüğünü saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Southwestern Adventist Üniversitesi Dinozor Bilimi Müzesi ve Araştırma Merkezi Direktörü Jeremy McLarty, izlerin çoğunun kuzey-kuzeybatı veya güneydoğu yönünde olduğunu belirterek, bölgenin "theropod"lar için popüler bir geçiş yolu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yüzme izlerinin normal yürüme izlerinden belirgin şekilde farklı gördüğünü söyleyen McLarty, dinozorların sudaki izlerinde orta parmağın çamurda daha derin şekilde görüldüğünü kaydetti.

Araştırma "Plos One" dergisinde yayımlandı.