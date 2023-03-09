Bilim insanları boşlukta tonlarca su keşfedildi

Bir toz bulutunun içerisindeki uzak bir yıldız üzerinde çalışan araştırmacılar, yakın çevrede bol miktarda suya rastladılar.

Uzayda yaşam arayışı insanoğlunun en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bu araştırmalar sırasında aranılan en önemli maddeyi ise su oluşturuyor. Su bulunan yerde yaşamın da olabileceği düşüncesi doğrultusunda hareket eden bilim insanları araştırmalarına devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uzak bir yıldız kümesinde büyük miktarlarda su moleküllerine rastlandı.

Uzayda uzak bir sistemde tonlarca suyun varlığı tespit edildi

Bir toz bulutunun içerisindeki uzak bir yıldız üzerinde çalışan araştırmacılar, uzayda bol miktarda suya rastladılar. V883 Orionis adı verilen sistemde yer alan yıldız, yaklaşık bin 300 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor. Yapılan bu keşif ile güneş sistemimizdeki suyun kökenleri hakkında yeni bulguların ortaya çıkabileceğine inanılıyor.

Gökbilimcilerden oluşan ekip, toz bulutu içerisindeki suyun kimyasını araştırmak için Şili’deki büyük bir radyo teleskopu olan Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) teleskobunu kullandı. Bu araştırmaya katılan bilim insanları daha önce bir protogezegen diskindeki suya rastlanılmadığını dile getirdi.

Bilim insanlarının bir kısmı suyun Dünya’ya kuyruklu yıldızlardan geldiğine inanıyor. Ancak bu kuyruklu yıldızların suya nereden ulaştıkları henüz bilinmiyor. Bu yeni keşif ise bu soruya cevap verebilir. V883 Orionis gibi ata-gezegen diskleri, birikmiş toz ve kayaların yanı sıra birçok farklı moleküle ev sahipliği yapıyor. Bu moleküllerden bir tanesi ise su gibi görünüyor.

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Ekip yaptığı araştırma ile V883 Orionis’in Dünya’nın tüm okyanuslarında sahip olduğundan en az bin 200 kat daha fazla su içerdiğini oryaua koydu. Ekip, bu tür sistemlerdeki suyu gaz halinde daha iyi görmek için METIS cihazı ve henüz inşa edilmemiş Extremely Large Telescope ile daha fazla gözlem yapmayı planlıyor.