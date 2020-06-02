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Teknoloji

Bilim insanları asteroit tehlikesine karşı yeni bir yöntem geliştirdi

Bilim insanları, 1 kilometreden büyük asteroitlerin dünyaya çarpma tehlikesine karşı çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 03:16:00 -
Bilim insanları asteroit tehlikesine karşı yeni bir yöntem geliştirdi

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Uzay Bilimi Merkezi(NSSC) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 1 kilometreden büyük asteroitlerin dünyaya çarpma tehlikesine karşı çözüm olabilecek 'gelişmiş kinetik etki' isimli bir yöntem yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Bir simülasyonla test edilen 'gelişmiş kinetik etki' isimli yeni yöntem kapsamında, 100 tondan daha ağır asteroitleri etkisiz hale getirmek amacıyla dünyadan bir insansız uzay aracının fırlatılması halinde bu uzay aracının asteroitlere çarpacağı, böylece asteroidleri yolundan saptıracağı ve dünyaya çarpma tehlikelerinin büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Li Mingtao, geliştirilen yeni yöntemde yer tabanlı fırlatmanın sınırlanmadığını ve bu nedenle gezegenin savunulmasında büyük asteroitlere karşı etkisinin önemli ölçüde arttırıldığını kaydetti.

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