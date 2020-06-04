Bilim insanları açıkladı: Nem koronavirüsün yayılmasını engelliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmalar, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bilim insanları, nemli havaların yeni tip koronavirüsün yayılmasını önemli ölçüde engellediğini açıkladı. Kuru havanın ise sadece virüslerin akciğerlerden temizlenmesini engellemekle kalmadığı, bir kez enfekte olduktan sonra bağışıklık sistemini de önemli ölçüde zayıflattığı belirtildi.

Yale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren immünobiyolog Akiko Iwasaki, koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak şeylerden birinin nemli hava olduğunu belirtti. Iwasaki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Havanın kuru olduğu kış aylarında hayatımızın yüzde 90’ını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Bu da virüsün en iyi hayatta kaldığı ve geçiş yaptığı dönemdir."

Massachusetts Institute of Technology(MIT) mühendisi Hazhir Rahmandad tarafından yapılan bir diğer araştırma ise, koronavirüsün kuru bölgelerde nemli bölgelere oranla daha çok yayıldığı gerçeğini ortaya çıkardı.