Bilim insanları açıkladı: Binlerce canlı türü kutuplara göç etmeye başladı

Küresel ısınmayla birlikte canlıların habitatlarında meydana gelen değişimleri incelemek amacıyla çeşitli çalışmalara imza atan bilim insanları, özellikle deniz ve okyanuslarda yaşayan binlerce canlı türünün küresel ısınmayla birlikte kutuplara doğru hızlı bir şekilde hareket etmeye başladıklarını açıkladı.

Çalışma kapsamında kullanılan 'Bioshifts' isimli veri tabanı ile birlikte 12 binden fazla bakteri, mantar, bitki ve hayvan türünde 30 binden fazla habitat kayması yaşadığı tespit edildi. Amfibilerin yılda 12 metreden fazla, sürüngenlerin yılda 6.5 metreden fazla, böceklerin ise yılda 18.5 kilometre kutuplara doğru hareket ettiği belirtildi.

Deniz ve kara türlerinin toplu bir şekilde kutuplara doğru hareket ettiğini dile getiren bilim insanları, deniz türlerinin kutuplara doğru yılda 6 kilometre ilerlediğini; kara türlerinin kutuplara doğru hareketinin ise yılda ortalama 1.8 metre olarak belirlendiğini söyledi.