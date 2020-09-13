Bilim insanından kritik uyarı: Koronavirüsten daha tehlikeli

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Avustralyalı bilim insanından korkutan bir uyarı geldi. Araştırmacı Dr. Paul De Barro, 'süpermikrop' olarak adlandırılan antibiyotiklere dirençli bakterilerin insan sağlığına en büyük tehdit olduğunu açıkladı.

Barro, "Covid'in kötü olduğunu düşünüyorsanız, ilaca dirençli bakteriyle hiç karşılaşmak istemezsiniz. Bunun tereddütsüz olarak en büyük sağlık tehdidi olduğunu söylerken abarttığımı düşünmüyorum. Covid, antimikrobiyal direncin etkilerinin yanından bile geçemez" şeklinde konuştu.