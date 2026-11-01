Bilim dünyasını sarsan kahve araştırması! Sadece uyandırmakla kalmıyor, organları sil baştan değiştiriyor!

Kahve sadece uyandırmıyor: Beyin ve bağırsakları da etkiliyor

Yeni araştırma, kahvenin bağırsak bakterileri, hafıza ve ruh hâliyle ilişkisini inceledi. Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin farklı etkileri dikkat çekti.

Güne zinde başlamak ya da yorgunluğu hafifletmek için tercih edilen kahvenin insan vücudundaki etkileri, sanılandan daha kapsamlı olabilir. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, kahvenin yalnızca uyanıklık sağlamadığını, bağırsak bakterilerinden hafıza performansına kadar birçok biyolojik süreçle ilişkili olduğunu gösterdi.

İrlanda’daki Cork Üniversitesi bünyesinde Profesör John Cryan’ın da yer aldığı araştırma ekibi, kahve tüketiminin bağırsaklarla beyin arasındaki iletişimi nasıl etkilediğini inceledi. Çalışmada hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin dikkat çekici sonuçlar verdiği belirlendi.

Kahve tüketimine iki hafta ara verildi

Araştırmaya düzenli olarak günde 3 ila 5 fincan kahve içen 31 kişi ile kahve tüketmeyen 31 gönüllü katıldı.

Katılımcıların psikolojik durumları değerlendirilirken bağırsak mikroorganizmalarını incelemek amacıyla biyolojik örnekler toplandı.

Düzenli kahve tüketen kişilerden 14 gün boyunca kahve içmemeleri istendi. Bu süreçte bağırsaklardaki metabolik faaliyetlerde değişiklikler belirlendi. Ardından katılımcılara, hangi türü içtiklerini bilmeyecekleri şekilde kafeinli veya kafeinsiz kahve verildi.

Kafeinsiz kahvenin hafıza üzerindeki etkisi şaşırttı

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, kafeinsiz kahve tüketen katılımcılarda elde edildi.

Bu grupta hafıza ve öğrenme testlerinde iyileşmeler kaydedildi. Araştırmacılar, söz konusu değişimlerde kahvenin içerdiği polifenoller gibi kafein dışındaki bileşenlerin rol oynayabileceğini değerlendirdi.

Kafeinli kahve tüketenlerde ise dikkat performansı ve kaygı düzeylerine ilişkin bazı ölçümlerde olumlu değişiklikler gözlendi.

Her iki kahve türünün yeniden tüketilmeye başlanmasının ardından katılımcıların bildirdiği stres, depresif belirtiler ve dürtüsellik puanlarında düşüş kaydedildi.

Kahve bağırsak bakterilerini de etkiliyor

Araştırmada kahve içenlerin bağırsak mikrobiyotasında belirli bakteri türlerinin daha yüksek oranlarda bulunduğu tespit edildi.

Özellikle Eggerthella ve Cryptobacterium türleriyle ilişkili değişimler, kahvenin sindirim sistemindeki mikrobiyal faaliyetlerle bağlantısını güçlendiren bulgular arasında değerlendirildi.

Bu değişimlerin bir bölümünün kahve tüketimine ara verildiğinde farklılaştığı, yeniden kahve içilmeye başlandığında ise tekrar şekillendiği belirlendi.

Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri kesinleşti mi?

Araştırma, kahvenin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Bununla birlikte 62 kişiyle yürütülen çalışma, kahvenin depresyonu tedavi ettiğini veya hafızayı herkeste güçlendirdiğini kanıtlamıyor.

Bilim insanları, bağırsak sağlığı ile zihinsel işlevler arasındaki ilişkinin daha kapsamlı araştırmalarla incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Elde edilen bulgular, kahvenin vücuttaki etkilerinin daha iyi anlaşılması için yeni araştırmalara kapı aralıyor.