Bilim adamlarından yeni keşif: Uzun zamandır burnumuzun dibindeydi

Bilim insanlarına göre güneş sisteminin dışından gelen bir dizi asteroit uzun zamandır gözümüzün önündeydi.

Oumuamua ve 2l/Borisov kuyrukluyıldızları gibi yıldızlararası ziyaretçiler ilgi çekmişti. Bu kısmen, insanlığın uzaktaki başka bir güneş sisteminden gelen bir nesneye bu kadar yakın olduğu düşünülen ilk anı temsil etmesinden kaynaklanıyordu. Oysa yeni yapılan çalışma, bunlar gibi ziyaretçilerin başından beri yanımızda olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu nesnelerin milyarlarca yıl önce diğer yıldızlardan geldiğini ve o zamandan beri keşfedilmeden Güneş'in yörüngesinde döndüğünü ileri sürdü.

Makalenin baş yazarı Fathi Namouni açıklamasında "Bu nesneler ilk başta, yıldızların birbirine daha yakın olduğu ve böylece birbirlerinin kütleçekimini daha kolay bozduğu, evrenin nispeten erken zamanlarında başka bir güneş sisteminden koptu. Bu, asteroitlerin bir yıldız sisteminden diğerine çekilmesini sağladı" dedi.

Araştırmacılar, tıpkı diğer ziyaretçilerdeki gibi, tüm zamanlarını güneş sistemimizde geçiren nesnelerle yabancı ziyaretçiler arasındaki farkları anlamak için bu cisimleri inceleyebilmeyi umuyor.

Dr. Morais, "Güneş sisteminde doğanlarla yıldızlararası asteroitler arasındaki fiziksel ve kimyasal benzerliklerle farklılıkları anlamada yıldızlararası kökene sahip birçok asteroit keşfetmek önemli bir adım" yorumunu yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; araştırmacılar, güneş sisteminin ilk zamanlarında nasıl göründüğünü incelemeyi sağlayan bilgisayar simülasyonlarından sonra bu keşfi yaptı. Söz konusu asteroitleri incelediklerinde, geri kalan asteroitleri oluşturan gaz ve toz dairesinden uzak bir bölgede ve diğer gezegenlerle asteroitlerden farklı bir yörüngede Güneş'in etrafında dolandıklarını keşfetti.

Asteroitlerin bulunduğu yerdeki bu gariplik araştırmacıları, asteroitlerin hiç de yerli olmadığı, hatta daha gezegenler oluşurken yıldızlararası boşluktan çekildikleri sonucuna ulaşmasını sağladı.

Araştırmacılar güneş sisteminin dışından gelmiş gibi görünen 19 asteroit tespit etti.

Bu asteroitler şu anda Centaurlar adı verilen daha büyük bir grupla birlikte yörüngede dönerek güneş sisteminin dev gezegenleri arasındaki boşlukta dolaşıyor ve sıradışı yörüngeleriyle onları modellemek ve hareketlerini tahmin etmek için tasarlanmış bilgisayar simülasyonlarının aklını sıkça karıştırıyor.