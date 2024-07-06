Bilim adamları, asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor

Zaman zaman yörüngelerinden ayrılarak Güneş Sistemi’nin iç kesimlerine kadar savrulan asteroitler, yörüngesine girdikleri Dünya için tehdit oluşturabiliyor. Geçmişte Dünya’ya çarpan bir asteroidin dinozorların neslinin tükenmesine neden olduğuna işaret eden bilim adamları, bunların incelenmesi ve araştırılmasının önemini vurguluyor.

Güneş’e uzaklıkları aynı olmadığı için farklı boyut, şekil ve materyallerden oluşan asteroitler, insanlara Güneş Sistemi’nin oluşumu, suyun ve yaşamın kökeni hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bilim adamları, büyük çoğunluğu Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasındaki kuşakta bulunan ve zaman zaman Dünya’ya çarpma ihtimali de olan asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor.