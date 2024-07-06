  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek!

Ruh hastasına bak sen! Hollandalı dinazora bak sen! Yolun düşerse Türkiye’ye bekleriz…

Çileden çıksak yeridir artık! Beceriksiz UEFA! Bırak Bozkurt işaretini buna bakın önce…

Şahan Gökbakar Merih Demiral kararına ateş püskürdü: İkiyüzlü UEFA!

Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son

Almanlar iyice cozuttu! Kriz fışkırdı diye tutturdular: Çileden çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar panzerler!

Çileden çıksak yeridir! Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarını alacaklar

Bu CHP’ye bir şeyler oluyo! İb.elerle fazla hemhal olmaya başladı

Akit yazdı Başbağlar’a gitti! Katilin ismini zikredemedi

Ahmet Keçik delilleri kararttığını itiraf etti! Sinan'ı bırakmış silahları kaçırmış
Teknoloji Bilim adamları, asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor
Teknoloji

Bilim adamları, asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:38:00 -
Bilim adamları, asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun asteroit çarpması halinde atılacak adımlarla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla Aralık 2016’da aldığı kararla her yıl 30 Haziran, “Dünya Asteroit Günü” olarak kutlanıyor.

Zaman zaman yörüngelerinden ayrılarak Güneş Sistemi’nin iç kesimlerine kadar savrulan asteroitler, yörüngesine girdikleri Dünya için tehdit oluşturabiliyor. Geçmişte Dünya’ya çarpan bir asteroidin dinozorların neslinin tükenmesine neden olduğuna işaret eden bilim adamları, bunların incelenmesi ve araştırılmasının önemini vurguluyor.

Güneş’e uzaklıkları aynı olmadığı için farklı boyut, şekil ve materyallerden oluşan asteroitler, insanlara Güneş Sistemi’nin oluşumu, suyun ve yaşamın kökeni hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bilim adamları, büyük çoğunluğu Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasındaki kuşakta bulunan ve zaman zaman Dünya’ya çarpma ihtimali de olan asteroitlerle ilgili yeni keşifler yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23