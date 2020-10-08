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Ekonomi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ilk yatırımcı mezunlarını verdi
Ekonomi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ilk yatırımcı mezunlarını verdi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 2022 sonuna kadar bin yatırımcı, on bin girişimci yetiştirme hedefi ile çıktığı yolda ilk yatırımcı mezunlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:27:00 -
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ilk yatırımcı mezunlarını verdi

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için bir vakıf olarak kurulan BTM’de ilk mezuniyet etkinliği, pandemi nedeniyle sanal etkinlik portalı üzerinden gerçekleştirildi. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, iş insanlarını akıllı yatırıma çekmenin oldukça zor bir süreç olduğunu gördükleri için Yatırımcı Kulübü Programı’nı başlattıklarını belirtti. Elbaşı, şunları kaydetti: “Geleneksel ekonomi ile yoğrulmuş iş insanlarımız bunca yıldır yatırımlarını altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında değerlendirmiş ya da kendi işlerinde yeni yatırımlara yönelmiş. Bir başka işe yatırım yapmaktan beri durmuşlar hele ki, geleceğe yatırım dediğimiz konvansiyonel üretimden uzak sanal ortamda geliştirilmiş inovatif işlerden uzak durmayı tercih etmişler. Bu durumun startuplara gereken ilgiyi gösterilmemesine yol açtığını gördüğümüz için yatırımcılarımızın da yeni nesil ekonomi konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna vardık. Yatırımcı Kulübü Programı tamamen bu amaçla kuruldu. Program sonrası bize geri dönüşlerden anladık ki, çok doğru bir karar vermişiz. Programımız bütün hızıyla sürecek. Yeni program için başvurularımız başladı. Kasım ayında yeni bir programa start veriyoruz. Start’up yatırımcısı olmak isteyen herkesi Yatırımcı Kulübümüze bekliyoruz.”

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