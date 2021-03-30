Bilgisayarlarınızın ve telefonlarınızın saatleri neden 1 saat ileri gitti? işte çözüm...

Teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri ileri alınca vatandaşlar “saat kaç” sorusunu araştırmaya başladı. Türkiye’de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Bu yıl da saatler ileri alınmayacak ancak otomatik değişen saatleri düzeltmek gerekebilir.

Saatler ileri alınmıyor

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

Bilgisayarlarda saati ileri alınan bir kişi ne yapmalı?

Masaüstü ve laptop bilgisayarlarda saat ayarı otomatikte olduğundan saatler bir saat ileri alınmış olabilir. Bunu düzeltmek için masaüstündeki program çubuğundaki saat ve tarih gösteren kısma sağ tıklayıp TARİH/SAAT AYARLA sekmesine tıklayın.

Açılan menüde SAATİ OTOMATİK OLARAK AYARLA kısmını KAPALI konuma getirin. Hemen alt tarafta bulunan Tarih ve saati el ile ayarla kısmında DEĞİŞTİR’i tıklayıp saatinizi bir saat geri alarak sorunu çözebilirsiniz.

Android tabanlı cep telefonlarında saati düzeltmek için;

Saatleri düzeltmek için öncelikle telefonunuzun ayarlar sekmesine girin. Arama kısmına saat yazarak TARİH&ZAMAN seçeneğini seçin. Otomatik tarih zaman kutusunu kapalı konuma getirerek, zamanı 1 saat geri alıp kaydederek ileri alınan saati düzeltebilirsiniz.

Veya EK AYARLAR kısmından TARİH&ZAMAN sekmesine giriş yapıp aynı işlemleri yapabilirsiniz.

Not: Ekran alıntıları Xiaomi telefondan çekilmiştir. Telefondan telefona farklılık gösterebilir.

Mac'inizdeki tarih ve saat yanlışsa

Tarih ve saatin yeniden ayarlanması gerekebilir veya tarih ve saat özel biçim kullanıyor olabilir.

Tarih ve Saat tercihlerini kontrol etme

Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Tarih ve Saat'i tıklayın.

Pencerenin köşesindeki kilidi tıklayın, ardından ayarların kilidini açmak için yönetici parolanızı girin. (Ayarlar kilitlendiğinde soluk görünür.)

Tarih ve Saat bölümünde "Tarihi ve saati otomatik ayarla" öğesinin seçili ve Mac'inizin internete bağlı olduğundan emin olun. Mac'iniz, geçerli tarih ve saati bitişik menüde seçilen ağ zaman sunucusundan alabilir.

İnternete bağlı değilseniz veya tarih ve saati elle ayarlamak istiyorsanız "Tarih ve saati otomatik ayarla" öğesinin seçimini kaldırın. Sonrasında takvimde bugünün tarihini tıklayabilir, akrep ve yelkovanı doğru zamana sürükleyebilir veya takvim ve saatin üstündeki alanları kullanarak tarih ve saati girebilirsiniz. Ardından Kaydet'i tıklayın.