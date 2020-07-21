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Eğitim

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar 2020 başarı sıralaması

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar 2020 başarı sıralaması merak ediliyor. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği alanında tercih yapmak isteyen öğrenciler 'Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar' şeklinde aratmalar yapıyorlar. İşte Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar 2020 başarı sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:58:00 -
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar 2020 başarı sıralaması

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları, kontenjanlar 2020 başarı sıralaması

YÖK ATLAS Tüm Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği taban puanları için tıklayın

YKS tercihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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