Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri taban puanları 2020 başarı sıralaması
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2020 ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Başarı Sıralamaları 2020 . 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler 2019 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri taban puanları, Başarı Sıralaması , başarı sıralamaları ve kontenjanları sorguluyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Öğrenciler şimdiden ilgilendikleri bölümlerin taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri taban puanları 2020 başarı sıralaması
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci almakta. 2019 2018, 2017, 2016 yıllarına göre Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri en yüksek taban puanları sırasıyla şöyledir:
2019 yılı- 443,65103
2018 yılı- 422.65
2017 yılı- 442,86364
2016 yılı- 474,57811
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri taban puanları 2020 başarı sıralaması
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YKS 2020 tercihleri ne zaman?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Fakülte) (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri