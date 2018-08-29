Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük hakaret!

Tarihi zaferlerle ve seferlerle dolu ecdadımıza yönelik yapılan Muhteşem Sultan adlı oyun, Osmanlı tarihini çocuklarımıza adeta “zevk düşkünü” olarak tanıtıyor. Rezaletlerin ardı arkasının kesilmediği oyunda, çocuklara verilen oyun komutlarında, “Zevkine Düşkün Bir Padişah Ol” gibi ibareler yer alırken, ahlaki değerlere aykırı pek çok husus da dikkat çekiyor.

REZALETİN BU KADARI PES DEDİRTTİ

Son dönemde tarihe duyulan ilgi akıl almaz boyutlara taşındı. Birçok uygulamada sınırlar aşılırken, hele hele yeni çıkan bir oyun adeta rezalet içeriyor. Muhteşem Sultan adlı bilgisayar oyununda ecdadımızla ilgili akıl almaz ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

Milli Gazete'nin haberine göre oyunda, Osmanlı padişahları, sadrazamları ve paşaları zevk düşkünü olarak konumlandırılırken, söz konusu tarihimiz adeta Avrupa tarihi gibi aktarılıyor. Her bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’yla dalga geçildiği Muhteşem Sultan adlı oyunda, rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Muhteşem Yüzyıl adlı diziden kurgulanan oyun, Osmanlı’yı zevk düşkünü, İslam’dan uzak bir devlet olarak tanıtıyor. Kepazeliklerle devam eden oyunda savaştan savaşa koşan Osmanlı padişahlarının, paşaların hayatının hep harem alanında gösterilmesi dikkat çekti.

GÖZLER BTK’YA ÇEVRİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de ahlaki değerlere aykırı internet sitelerine yönelik son zamanlarda denetimini artırmıştı. İnternet ortamında ecdat yadigârı yanlış aktarılan oyuna karşı BTK’nın Muhteşem Sultan adlı oyuna yönelik herhangi bir denetim başlatmaması eleştirilere neden oldu.

ECDADIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR

Oyunda görev olarak verilen komutlar ecdadın kemiklerini sızlatıyor. Komutlarda, ‘Oyunda Nasıl Bir Sultan Olmak İstiyorsun’ diye sorularak, rezalet cevapları ortaya atılıyor. Cevaplarda, ‘Zevkine Düşkün Padişah Ol’ seçeneği ön plana çıkarılarak, Osmanlı kötü gösterilmeye çalışılıyor. Rezilliklerle dolu oyunda, ‘Cariye Seç’ gibi seçeneklerin yer alması tepkileri daha da artırdı. Osmanlı padişahlarının annelerine benzetilerek yapılan cariye karakterlerinde, akıl almaz ifadelerin kullanılması dikkat çekti.