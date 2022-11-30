Bilgisayar oyunları ve şiddet unsurlu diziler, çocukları katil yapıyor! 12 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti
İlk bakışta masum gibi görünen internet oyunları ve şiddet özendiren dizilerin ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Dün Mersin'de bir çocuk 12 yaşındaki sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşı tarafından okulun tuvaletinde bıçaklanan 12 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda aynı sınıfta eğitim gören kız öğrenciler F.Y. ile E.D, henüz bilinmeyen nedenle tuvalette tartıştı. Sınıf arkadaşını darbeden E.D, F.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.D, polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.