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Teknoloji Bilgisayar kullanıcılarını yakından ilgilendiren o gelişme! Microsoft'tan Windows 11 için yeni 26H2 güncellemesi sürprizi
Teknoloji

Bilgisayar kullanıcılarını yakından ilgilendiren o gelişme! Microsoft'tan Windows 11 için yeni 26H2 güncellemesi sürprizi

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Bilgisayar kullanıcılarını yakından ilgilendiren o gelişme! Microsoft'tan Windows 11 için yeni 26H2 güncellemesi sürprizi

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için Dosya Gezgini, Windows Search ve erişilebilirlik tarafında yenilikler sunan yeni 26H2 güncellemesini yayınlarken, Enterprise ve Education kullanıcılarına 36 ay, Home ve Pro kullanıcılarına ise 24 ay destek süresi getirileceğini açıkladı.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yeni 26H2 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, işletim sistemine kapsamlı bir tasarım değişikliğinden ziyade Dosya Gezgini, Windows Search ve erişilebilirlik özellikleri tarafında çeşitli yenilikler getiriyor. Güncellemenin önemli noktalarından biri ise Windows 11'in destek sürecinde yapılan değişiklikler.

 

Windows 11 26H2 ile neler değişiyor?

Windows 11 26H2'nin öne çıkan yeniliklerinden biri Dosya Gezgini tarafında karşımıza çıkıyor. Microsoft, Dosya Gezgini'ne özetleme gibi yeni özellikler eklerken daha fazla arşiv formatı için destek sunuyor. Bunun yanında yapay zeka destekli bazı üretkenlik özellikleri de işletim sistemine dahil ediliyor.

Windows Search de güncellemeyle birlikte iyileştiriliyor. Arama sistemi, web sonuçlarına geçmeden önce kullanıcının dosyaları arasında arama yapmaya öncelik verecek şekilde düzenleniyor. Ayrıca yazım hataları ve uygulamaların eksik isimleri konusunda daha başarılı sonuçlar sunulması hedefleniyor. Sık kullanılan klasörlerin otomatik olarak indekslenmesi de dosyalara daha hızlı erişim sağlayacak.

Başlat menüsü ve görev çubuğunda da yeni özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar bazı konumlandırma seçeneklerinden yararlanabilecek ve daha küçük bir görünüm tercih edebilecek.

 

Windows 11 26H2'nin destek süresi

Güncellemenin bir diğer önemli tarafı ise Microsoft'un destek takvimi. 29 Eylül 2026 itibarıyla Windows 11 26H2 sürümüne geçen Enterprise ve Education kullanıcıları 36 ay, Home ve Pro kullanıcıları ise 24 ay boyunca destek alacak. Microsoft, son yıllarda Windows güncellemelerinde özellikleri doğrudan işletim sisteminin temel yapısına eklemek yerine etkinleştirme paketleriyle kullanıma sunuyor.

Windows 11 24H2 veya 25H2 kullanan cihazlarda 26H2'ye geçiş bu nedenle daha küçük bir etkinleştirme paketi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Buna karşılık Windows 11'in daha eski 22H2 ve 23H2 sürümlerini kullanan cihazlarda 26H2, eski servis dalından yeni sürüme geçiş nedeniyle tam özellik güncellemesi olarak uygulanıyor.

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