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Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

#1
Foto - Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, çevrede güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Beyaz örtüyle kaplanan zirve, ilçe merkezinden de görülebilir hale geldi.

#3
Foto - Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

#4
Foto - Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü

Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı'nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi.

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