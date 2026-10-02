Süphan Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, çevrede güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaz örtüyle kaplanan zirve, ilçe merkezinden de görülebilir hale geldi.
Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.
Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı'nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi.
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