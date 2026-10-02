Fed'den yeni faiz artışı sinyali!

Fed içinde faiz artışının zamanlaması tartışılıyor Logan daha fazla faiz artışına ihtiyaç olduğunu savunsa da Fed içinde bir sonraki artışın ne zaman yapılması gerektiği konusunda farklı görüşler bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, yeni bir faiz kararından önce ekonomik verilerin izlenmesi gerektiğine işaret eden daha temkinli mesajlar verdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtirken bunun ekim toplantısında gerçekleşmesinin zorunlu olmadığı görüşünü dile getirdi. Bu nedenle Logan'ın “en az 50 baz puan” değerlendirmesi, Fed'in gelecek toplantılarda toplamda bu büyüklükte bir artış yapacağı anlamına gelmiyor.