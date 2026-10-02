Fed'den yeni faiz artışı sinyali!
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz artışı yönünde yeni bir mesaj geldi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönebilmesi için politika faizinin mevcut seviyesinden en az 50 baz puan daha artırılması gerektiğini söyledi. Logan, tahvil faizlerindeki yükselişin Fed’in ihtiyaç duyacağı ilave sıkılaşma miktarını etkileyebileceğine de işaret etti. Açıklamalar, ABD’de para politikasına ilişkin faiz tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.