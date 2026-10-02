Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Kıtanın iç ve doğu hatlarına doğru ilerlendiğinde gençlerin ayrı eve çıkma yaşı kademeli olarak yükseliyor. Avusturya 25,3 ve Çekya 25,8 yaş ortalaması kaydederken, Belçika 26,2 seviyesiyle doğrudan birlik ortalamasını temsil ediyor. Letonya'da 26,6, Polonya'da 26,7, İrlanda'da 26,8 basamağında seyreden rakamlar; Macaristan'da 27,1 ve Romanya'da 27,3 seviyesine kadar çıkıyor. Bu ülkelerde ekonomik bağımsızlık süreci, kuzeydeki akranlarına kıyasla daha uzun bir eğitim ve iş arama dönemini beraberinde getiriyor. Akdeniz çanağı ve Balkan coğrafyası gençlerin en geç bağımsızlaştığı hat olarak öne çıkıyor. Slovenya ve Portekiz'de 28,9, Bosna Hersek'te 29,1 olan yaş sınırı, İspanya'da tam 30 olarak kayıtlara geçti. İtalya'da 30,1 olan ortalama; Sırbistan'da 30,2, Kuzey Makedonya ile Yunanistan'da 30,7 basamağına varıyor. Slovakya 30,9 ve Hırvatistan 31,3 yaş ile listenin üst sıralarını zorlarken, haritada 2020 yılı verisi yer alan Karadağ 33,3 yaş ortalamasıyla kıtanın en geç bağımsızlaşan genç nüfusuna ev sahipliği yapıyor. TÜRKİYE'DE GENÇLER AİLE EVİNDEN 28 YAŞINDA AYRILIYOR Türkiye'de gençlerin kendi evine çıkma yaşı 28 olarak kayda geçti. Türkiye bu oranla, 28,2 seviyesindeki Bulgaristan ile birebir aynı çizgide buluşurken, 26,2 olan AB ortalamasının tam 2 yıl gerisinde kalıyor.