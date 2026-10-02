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Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

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Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Kendi yaşamını kurmak isteyen gençlerin aileden ayrılma yaşı coğrafyaya göre belli oldu. Kuzeyde 21 yaşında kurulan bağımsız hayatların Akdeniz ve Balkan kuşağında 30 yaşın üzerine çıktığı işaret edildi. Türkiye'de gençler 28 yaşında ayrılırken, rekor 33 yaş ile Karadağ'ın olduğunu bilim dünyası ortaya çıkardı.

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Foto - Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), kıta genelinde gençlerin ebeveynlerinin yanından ayrılarak tek başına hayata adım attığı ortalama yaş sınırlarını gösteren 2024 yılı araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

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Foto - Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Açıklanan resmi veriler, Avrupa Birliği (AB) genelinde gençlerin ortalama 26,2 yaşında aile evini terk ettiğini ortaya koyuyor. Kıtanın refah seviyesi yüksek kuzeyi ile ekonomik baskıların yoğun hissedildiği güneyi arasındaki devasa uçurum ise barınma maliyetleri ve kültürel alışkanlıkların gençlerin bağımsız hane kurma kararında ne kadar belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor.

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Foto - Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Haritanın en erken ayrılık yaşanan bölgesini İskandinav ve Baltık ülkeleri oluşturuyor. Finlandiya 21,4 yaş ortalamasıyla gençlerin aileden en erken koptuğu ülke konumuna yerleşirken, hemen arkasından 21,7 ile Danimarka ve 21,9 ile İsveç geliyor. Kuzey coğrafyasında yer alan Estonya 22,4 ve Norveç 22,7 seviyesini koruyor. Batı Avrupa kanadına bakıldığında ise Hollanda'da gençler 23,2, Fransa'da 23,5, Litvanya'da 23,6 ve Almanya'da 23,9 yaşında kendi bağımsız hanesini kurarak yetişkin hayatına başlıyor.

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Foto - Gelişme kamuoyuna ilan edildi... Kritik yaş ortalaması 28 bilim dünyası açıkladı! Detaylar bunlar

Kıtanın iç ve doğu hatlarına doğru ilerlendiğinde gençlerin ayrı eve çıkma yaşı kademeli olarak yükseliyor. Avusturya 25,3 ve Çekya 25,8 yaş ortalaması kaydederken, Belçika 26,2 seviyesiyle doğrudan birlik ortalamasını temsil ediyor. Letonya'da 26,6, Polonya'da 26,7, İrlanda'da 26,8 basamağında seyreden rakamlar; Macaristan'da 27,1 ve Romanya'da 27,3 seviyesine kadar çıkıyor. Bu ülkelerde ekonomik bağımsızlık süreci, kuzeydeki akranlarına kıyasla daha uzun bir eğitim ve iş arama dönemini beraberinde getiriyor. Akdeniz çanağı ve Balkan coğrafyası gençlerin en geç bağımsızlaştığı hat olarak öne çıkıyor. Slovenya ve Portekiz'de 28,9, Bosna Hersek'te 29,1 olan yaş sınırı, İspanya'da tam 30 olarak kayıtlara geçti. İtalya'da 30,1 olan ortalama; Sırbistan'da 30,2, Kuzey Makedonya ile Yunanistan'da 30,7 basamağına varıyor. Slovakya 30,9 ve Hırvatistan 31,3 yaş ile listenin üst sıralarını zorlarken, haritada 2020 yılı verisi yer alan Karadağ 33,3 yaş ortalamasıyla kıtanın en geç bağımsızlaşan genç nüfusuna ev sahipliği yapıyor. TÜRKİYE'DE GENÇLER AİLE EVİNDEN 28 YAŞINDA AYRILIYOR Türkiye'de gençlerin kendi evine çıkma yaşı 28 olarak kayda geçti. Türkiye bu oranla, 28,2 seviyesindeki Bulgaristan ile birebir aynı çizgide buluşurken, 26,2 olan AB ortalamasının tam 2 yıl gerisinde kalıyor.

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