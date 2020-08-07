Bilgi ve bilimin ışığı 'Ardahan'dan yükseliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atan Ardahan Üniversitesi bilim ve bilginin izini takip ediyor. Bilgiyi öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölge ve ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan aydınlanmasına büyümesine katkı sağlamayı amaçlayan üniversite akademik kadrosuyla da geleceğe ışık tutmakta kararlı.

EĞİTİMDE NİTELİKLİ BÜYÜME SÜRECİ

Ardahan Üniversitesi, sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da büyümeyi sürdürüyor. Şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlama amacından hareketle, her sene üniversite bünyesinde yeni bölümler açılmaya devam ediyor. Açılan bölümler istihdama yönelik olurken, bilhassa ön lisans programları lisans tamamlama fırsatı sunan programlardan oluşuyor. Bu doğrultuda Üniversite bünyesinde son 4 yıl içinde 29 yeni bölüm açılmış durumda.



Bunlar içinde bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih edip kayıt yaptıran ve puan sıralamasına göre ilk 20 içinde yer alan öğrencilere, Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından başarı şartlarını devam ettirmeleri halinde 4 yıl boyunca aylık 400 TL burs verilecek. Sayısı 4 olan lisansüstü programlarında %300 bir büyüme sağlayarak lisansüstü program sayısı 12'ye yükseldi. Bu büyüme, öğretim elemanı sayımızdaki artışla aynı oranda ilerleyen bir başarı oldu.

BÖLGESEL VE ÜLKESEL KALKINMAYA KATKI MİSYONU

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversitenin vizyonunun evrensel düzeyde bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi paylaşmak ve işbirliği yapmak; bulunduğu coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yönden kalkınması ve ilerlemesi için öncülük etmek ve bu amaçlar doğrultusunda bilimsel faaliyetler yapmak olduğunun her defasında altını çiziyor.

"Akademik ve bilimsel ilerleyişimizin yanı sıra öğrencilerimizin kampüs alanında verimli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak projelere de imza atmaya devam etmekteyiz. Eylül ayında faaliyete geçecek olan Spor Kompleksi ve Öğrenci Yaşam Merkezi'miz öğrencilerimize birçok sosyal ve kültürel alanda etkinlik imkanı sağlayacaktır" diyen Biber şunlara dikkati çekiyor:

SOSYAL AKTİVİTELERE HIZ VERİLDİ

"İçerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, bowling salonu, buz pateni pisti, fitness salonu bölümlerini kapsayan; ilimizde sportif faaliyetlerin yürütülebileceği ve öğrencilerimizin birçok ihtiyacını giderebileceği alanlardan oluşmaktadır. Yine eylül ayında faaliyete geçecek olan Aşık Şenlik Kültür Merkezi'mizde aynı anda farklı salonlarda konferans ve etkinlikler yapılabilecektir. Her fakülte ve meslek yüksekokulumuzda bulunan kütüphanelerimizle öğrencilerimizin binlerce basılı ve dijital kaynağa ulaşımı sağlanmaktadır."

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMİNE KATKI

"Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'miz çalışmalarına öğrencilerimizi de dahil ederek şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına yönelik projeler üretmektedir." diyen Biber şu yorumda bulundu:



"Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz yaptığı diğer analizlere ek olarak, gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlamasının ardından, Ardahan'ın önemli iki ürünü olan bal ve peynir analizini de yapmaya başlamıştır. Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'mizde verilen kurslar ve hayata geçirilen projeler ile Ardahan'ın ve öğrencilerimizin gelişimi desteklenmektedir. Üniversitemiz, bölge üniversitelerle iş birliği içinde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdiğimiz kongreler, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarımız kapsamında, son 4 yılda Üniversitemizde 600'den fazla bilim insanını ağırlamış bulunmaktayız. Üniversitemiz doğayla iç içe olan kampüsü, modern ve teknolojik fiziki yapısı ve dinamik kadrosuyla sağlıklı ve hızlı büyümesine devam etmektedir"