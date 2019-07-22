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Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı

Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.


Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/341-M sayı ile karar verdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
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