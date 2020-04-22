Bilet iadeleri güvence altında

Bakan Karaismailoğlu, “Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte bilet iadelerini de garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek” dedi.

İndirim ve öteleme yapıldı

Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik olarak öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, havayollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 milyon euro borcunun de ertelendiğini bildirdi.

İsteyenler bileti açığa aldıracak

Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini açıklayarak, bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldıklarını ve düzenlemeye gittiklerini kaydetti.