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Yerel Bilecik'teki Hamsu köprüsü tehlike saçıyor
Yerel

Bilecik'teki Hamsu köprüsü tehlike saçıyor

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Bilecik'teki Hamsu köprüsü tehlike saçıyor

Bilecik’te geçtiğimiz yıl yenileme çalışması yapılan Hamsu Köprüsü’nün güvenlik tellerin yeniden yapılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bilecik'te geçtiğimiz yıl yenileme çalışması yapılan Hamsu Köprüsü'nün güvenlik tellerin yeniden yapılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bilecik kent merkeziyle Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nde geçen yıl yenileme çalışması başlamıştı. 3 ay süren çalışma çalışması sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı. Yenile çalışması sonrası köprü üzerinde sağlı sollu yayaların kullandığı yürüyüş yolunda korkulukların üzerinde bulunan güvenlik tel örgüleri yeniden yerine koyulmadı. Bu durum yayalar için büyük bir tehlike oluştururken, vatandaşlar tellerin yeniden yerine takılmasını istediler.

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