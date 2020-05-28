Bilecik’te yarın namaz kılınacak camiler yayınlandı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak camiler ve alanları açıkladı.

İl Müftüsü Ali Erhun yaptığı açıklamada merkez 12’de merkeze bağlı beldelerde ise; 2 caminin Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınabileceğini belirtti. Erhun, "Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir. Bu kurallar çerçevesinde merkezde Stadyum, Orhangazi, Hamidiye, Pelitözü, Kayıboyu, Şerifpaşa, Toki Kuruluş, Dursun Fakih Cami, Osmanlı, Yavuz Sultan Selim, Mihalgazi, Balahatun Camileri ile Vezirhan ve Bayırköy beldelerimizdeki camiler 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak.

Merkeze bağlı köylerde ise; Abbaslık, Alpagut, Gökpınar, Selöz, Ulupınar, İlyasbey, Başköy, Künçeğiz, Örenköy, Gülümbe Mahallesi Taşlık Cami, Çakırpınar Köyü Yeni Cami, Kızıldamlar, Kurtköy, Çukurören, Necmiye, İlyasça, Koyun, Elmabahçe, Yeniköy, Çavuşköy, Kınık , Kurtköy Köy camileri 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazı kılınacak" dedi.