Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’te bir araç ve bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 2,80 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Aynı gün Beşiktaş Mahallesi Çakırpınar yolu üzerinde oluşturulan şok uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada da 2,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İ.G. ve M.M.Ö. isimli iki şahıs hakkında ’Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılarak, savcının talimatıyla alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.