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Yerel Bilecik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yerel

Bilecik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 02:25:00 -
Bilecik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Zümbül idaresindeki 11 DP 574 plakalı otomobil, Pazaryeri Günyurdu köyü kavşağında takla attı.

Sürücü Zümbül ile araçta bulunan eşi Atiye Zümbül ve oğlu Murat Zümbül yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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