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Yerel Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
Yerel

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:50:00 -
Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köyde yaşayan Recep Yavuz, 11 EC 361 plakalı otomobiline arazide sulama için kullanacağı su borularını yüklerken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevler otomobili sardı. Kendiliğinden hareket eden araç, yaklaşık 15 metre ileride Ali Kara ile Necdet Çetin'e ait evlerin arasında durdu.

Yavuz ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki evlere sıçramadan alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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