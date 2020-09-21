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Aktüel Bilecik'te iki kişi otomobilde ölü bulundu
Aktüel

Bilecik'te iki kişi otomobilde ölü bulundu

Araçtaki kişinin kız arkadaşını öldürüp intihar ettiği değerlendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:01:17 -
Bilecik'te iki kişi otomobilde ölü bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kişinin, kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlenen çiftin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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