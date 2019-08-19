0553 313 94 23

Bilecik'te iki ayrı kaza! 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:03
Bilecik'te iki ayrı kaza! 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samet Karaağaç (31) yönetimindeki 11 BC 203 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve Sevda Karaağaç (23), 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yenipazar ilçesinde Mustafa Dönmez (72) idaresindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Yenipazar-Gölpazarı kara yolunun Kocakoca mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Habibe Dönmez (76) ve Nurdan Çelik (52), Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarda yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:03
  1. Bilecik
  2. Bilecik-Osmaneli kara yolu
  3. Bilecik Devlet Hastanesi
  4. Yenipazar-Gölpazarı kara yolu
  5. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi
    1. Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye..
    2. Bedia Özgökçe Ertan kimdir? Bedia..
    3. Mardin’de terör operasyonu: 8 gözaltı
    4. Taksimetre ücretlerine yeni düzenleme
    5. "Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve..
    6. Otomobil alev alev yandı
    7. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    8. Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek..
    9. Bu da ’Köy Usulü Survivor’
    10. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza..
    11. 9 yaşında 5 kişiyi hayata bağladı
    12. Kayyım Mardin'i sevindirdi! Şehit..
    13. Mardin’de işten çıkarılan şehit..
    14. HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten..
    15. Dünya Şampiyonası’nda Bursa rüzgârı..
    16. Görevden alınan HDP Diyarbakır..
    17. ESOGÜ personeli bayramlaştı
    18. Depo ve ahır yangınında ev küle döndü,..
    19. Kort tenisine büyük ilgi
    20. İdlib'de askeri konvoya saldırı
    21. CHPİl Başkanı Kiraz il başkanlar..
    22. Genç izciler fularlarını taktı
    23. Günümüzün aranan mesleği; SEO Uzmanı
    24. Belçika’da ebola virüsü endişesi
    25. Kayyım kararı sonrası Abdullah Gül'den..
    26. Taksim Meydanı’nda seyyar satıcıyla..
    27. GRAFİKLİ - Dünyada yaklaşık 132 milyon..
    28. Ataşehir, Sanat Parkı’na kavuştu
    29. Para Badminton Dünya Şampiyonası
    30. Hayaller gerçekler İmamoğlu! Makam..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!