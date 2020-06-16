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Aktüel

Bilecik’te iç su av yasağı kalktı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçıkta mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:08:07 -
Bilecik’te iç su av yasağı kalktı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçıkta mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını söyledi.


İl Müdürü Yoldaş, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde 1 Haziran itibariyle amatör balıkçılık faaliyetinin serbest bırakıldığını söyledi. İl Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetimler arttırılmış olup, mevzuata aykırı avlandığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;


"16 Haziran bugün itibariyle ilimiz iç su av yasağı kalkacağından, İl/İlçe Müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle yasak dönemde mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca Korona virüs salgını süresince belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uymak şartıyla, vatandaşlarımızın amatör balıkçılık faaliyetlerini yukarıda belirtilen tür ve yasak zaman tarihlerini dikkate alarak yürütmeleri, yetkililerin uyarılarını titizlikle takip edip, bu uyarılara harfiyen uymaları salgınla mücadele için oldukça önemlidir."

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