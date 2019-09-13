0553 313 94 23

Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:53
Bilecik’te düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Kaza geçiren ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.


Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik yeni otogar kavşağı mevkinde meydana geldi. Necati A. idaresindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan Safiye A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan aynı aileden Mustafa, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak, Z.S. ve Osman A. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisi ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.


Necati A. idaresindeki aracın Zonguldak’tan Denizli’ye gittiği, ailenin düğünden döndüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da yağış başladı
    1. İstanbul’da yağış başladı
    2. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    3. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    4. Merdiven Art Space, iki farklı..
    5. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    6. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    7. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    8. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    11. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    12. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    13. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    14. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    15. Dorian kasırgasının vurduğu..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Ödemeler dengesi (1)
    18. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    19. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    20. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    21. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    22. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    23. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    24. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    25. PKK bombacıları yakalandı!
    26. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    27. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    28. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    29. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...