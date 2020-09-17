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Aktüel Bilecik'te Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Bilecik'te Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:15:53 -
Bilecik'te Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir şehit yakını ile 3 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende konuşan Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü için bu topraklarda şehitler verildiğini ifade etti.

Bu topraklarda huzur, güven ve özgür bir biçimde yaşamanın kahraman şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu vurgulayan Taşdöğen, ''Bizim için şehadet önemli. Onların bize emanetlerini en iyi şekilde muhafaza etmek gerekiyor." dedi.

Taşdöğen, Anadolu coğrafyasının şehitlerin kanlarıyla sulandığını söyledi.

Gazilerin de vatan için canlarını ortaya koyduğunu anlatan Taşdöğen, "Milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük ruhu her şeyin üzerinde. Vatan için ne yapsak azdır. Her zaman iç ve dış düşmanlar oldu ve olmaya da devam ediyor. 4 yıl önce de asker kıyafeti giymiş teröristler hainlik yapmaya kalktılar. Türk milleti, birlik ve beraberlik içinde hainlerin teşebbüsünü akıbete uğratacak tavrı ortaya koyarak yine birliğini gösterdi. Şehit ve gazilerimiz, vatan ve millet için görevini layıkıyla yaptı. Şehit ve gazilerimiz olduğu müddetçe hiçbir güç bizi yıkamaz." diye konuştu.

Vali Vekili Taşdöğen, şehit piyade uzman çavuş Ünal Demir'in yakınlarına, gaziler uzman çavuş Savaş Avcı, uzman çavuş Barış Bağcı ve uzman onbaşı Selçuk Kalkan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdür Vekili Sefa Şahin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Dost ile şehit ailesi ve gaziler katıldı.

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