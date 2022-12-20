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Tarım Bilecik'te de "Kent Tarım Projesi" başlıyor
Tarım

Bilecik'te de "Kent Tarım Projesi" başlıyor

Kent tarımı uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla 3 yıllık eylem planı hazırlanırken, aralarında Bilecik'in de olduğu 14 ilde başlatılacak proje çerçevesinde destekler, krediler ve kurslar sunulması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 23:10:00 -
Bilecik'te de "Kent Tarım Projesi" başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Kent tarımı' modeliyle üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılarak, şehirde yaşayanların taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması öngörülüyor. Lojistik maliyetlerinin ve karbon ayak izinin düşürülmesi, nakliye kayıplarının azaltılması ve istihdamın artırılması da hedefler arasında yer alıyor. Bu amaçla 3 yıllık "Kent Tarımı Eylem Planı" uygulamaya alınacak. Proje çerçevesinde üreticilere hibe tohum-fide, sera ve hayvancılık, makine ve ekipman, mesleki eğitim, sübvansiyonlu kredi gibi çeşitli alanlarda pek çok destek sağlanacak.
14 ilde başlatılacak eylem planı, 2023 yılında Bilecik, Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilde uygulanacak. Gelecek yılın uygulama sonuçlarına göre proje diğer illere de yaygınlaştırılacak. Söz konusu 14 il dışında kalan illerde de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projeleriyle üretim altyapısı kurulmaya başlandı.

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