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Bilecik’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:18:13 -
Bilecik’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Osmaneli Hisarcık Beşevler köyü Aydoğdu mevkiinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Osmaneli Orman İşletme personeli, Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri müdahale etti. Makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara yardımcı oldu. Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 Osmaneli Belediyesine ait itfaiye aracı ve 1 iş makinesi ile kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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