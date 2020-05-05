  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:19:06 -
Bilecik'te bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da, birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslılarının çokluğu nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahallede yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmaması üzerine karantinanın, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı