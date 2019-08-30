0553 313 94 23

Bilecik’te arı dehşeti! 1 ölü

Bilecik’te evinin bahçesinde oturduğu sırada arı sokan şahıs, yaşamını yitirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
Bilecik’te arı dehşeti! 1 ölü

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde oturan 62 yaşındaki İbrahim Küçük, önceki akşam arkadaşlarıyla kahvede oturduktan sonra eve gitti.

Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Küçük’ü, evinin bahçesinde yüzünden arı soktu. Yanındaki arkadaşının aracıyla hastaneye götürülen Küçük, komaya girdi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Küçük, hayatını kaybetti.

Akşam birlikte oturmuşlardı

İbrahim Küçük’ün ilçede esnaf olan arkadaşı Arslan Altındiş, akşam birlikte oturdukları arkadaşının ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirterek, “Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. Arılara karşı alerjisi vardı, arı sokmasından hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
  1. Bilecik
  2. Gölpazarı
  3. esnaf
  4. arı
  5. arı sokması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da bisiklet duraklarının sayısı artıyor
    1. Sakarya’da bisiklet duraklarının..
    2. Bilek güreşi şampiyonları, Başkan..
    3. AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ..
    4. Pakistan halkı, Keşmirlilerle..
    5. Korudağ’da otomobil şarampole..
    6. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski..
    7. Gençalp: "Alaçatıspor her zaman..
    8. Cezaevi firarisi araba çarpınca yakayı..
    9. Türkiye'nin hamlesi Rumları..
    10. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik..
    11. Kozan’da orman yangını
    12. Yüz nakli heyecanı saran Leyla..
    13. Hüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    14. Fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?
    15. Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç..
    16. Turgutlu Belediyesi, personeline..
    17. Çorlu Festivali başladı
    18. Golcü oyuncu Marko Scepovic Çaykur..
    19. Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı..
    20. Elektrikli traktör üretim için anlaşma..
    21. TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı
    22. Şişli'de 'asılsız' ihbar hareketliliği
    23. Eceabat Şehitler Camisi ibadete açıldı
    24. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri..
    25. Sivas’ta trafik kazaları: 4 yaralı
    26. Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa..
    27. Mersin’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    28. Amed Sportif Faaliyeler’den bir..
    29. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    30. TCG Gelibolu F-493 firkateyni ziyarete..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak