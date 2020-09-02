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Aktüel Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
Aktüel

Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:32:46 -
Bilecik'te ahır yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşikli Mahallesi'nde Sıtkı Turan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangında, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırı bir anda alevlerin sardığını belirterek, "Komşuların yardımıyla tüm hayvanları dışarı çıkarmıştık fakat 3'ü ürkerek alevlerin içine daldı, maalesef onları kurtaramadık. Çok şükür kendimizde bir şey yok." dedi.

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