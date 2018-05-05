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Bilecik'te 90 yaşındaki Gülüzar Nine’nin okuma azmi gençlere taş çıkarttı

Bozüyük ilçesinde, 90 yaşındaki Gülüzar Kaplan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara devam ederek başarıyla tamamladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:41
Bilecik'te 90 yaşındaki Gülüzar Nine’nin okuma azmi gençlere taş çıkarttı

Okuma yazma kurslarına ulaşımı ücretsiz olarak Bozüyük Belediyesi tarafından karşılanan Gülüzar Nine başarı ile bitirdiği kursun sertifikasını Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan tören ile ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan önderliğinde tüm yurtta başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nde de okuma yazma kursu açıldı. Köyler dahil 22 merkezde 100’ü aşkın kursiyerle başlayan okuma yazma kursları 5 Mart tarihinden itibaren 80 saatlik kurslar halinde açıldı ve 11 Mayıs tarihi itibariyle sona erecek. Çocukluk yıllarında bir hafta okula giden ve daha sonra ailesi tarafından okuldan alınarak okumasına izin verilmeyen Gülüzar Kaplan ise içinde kalan öğrenme aşkı ile okuma yazma kursuna katıldı. Kursu hiç aksatmayan ve geçmiş yaşına rağmen sahip olduğu irade ve azmiyle herkesin takdir ve beğenisini kazanan Gülüzar Nine okuma yazmayı öğrenerek kursun 1. seviyesini başarı ile tamamladı. Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergi açılışında düzenlenen tören ile sertifikasını ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın elinden alan Gülüzar Kaplan törende mutluluğunu dile getirdi.

Konu ile ilgili olarak Başkan Bakıcı da, Gülüzar Nine’nin öğrenme azminin ve başarma isteğinin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:41
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  2. bozüyük
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  4. okuma
  5. yazma

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