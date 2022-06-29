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İSLAM Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022
İSLAM

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022

Bilecik’te kurban bayramı namazı ne zaman saat kaçta? Kurban bayramı namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Bayram sabahı Bilecik’te namaz kılacak olanlar ‘Bilecik Kurban bayramı namazı saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bilecik bayram namazı kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:34:00 -
Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022

Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple bayram namazı saati araştırılmaya başlandı. Peki, Bilecik ilçeler bayram namazı saat kaçta?

Bilecik kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022

Bilecik merkezde 9 Temmuz Cumartesi günü bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.

Bozüyük bayram namazı saat kaçta?

Bozüyük'te bayram namazı saat 16.14'te kılınacak.

Gölpazarı bayram namazı saat kaçta?

Gölpazarı'nda bayram namazı saat 16.12'de kılınacak.

İnhisar bayram namazı saat kaçta?

İnhisar'da bayram namazı saat 16.12'de kılınacak.

Osmaneli bayram namazı saat kaçta?

Osmaneli'nde bayram namazı saat 16.13'te kılınacak.

Bozüyük bayram namazı saat kaçta?

Bozüyük'te bayram namazı saat 16.14'te kılınacak.

Pazaryeri bayram namazı saat kaçta?

Pazaryeri'nde bayram namazı saat 16.14'te kılınacak.

Söğüt bayram namazı saat kaçta?

Söğüt'te bayram namazı saat 16.13'te kılınacak.

Yenipazar bayram namazı saat kaçta?

Yenipazar'da bayram namazı saat 16.11'de kılınacak.

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