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Gündem Bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında sıcak gelişme
Gündem

Bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında sıcak gelişme

İhanet bildirisi yayınlayan ve emniyette ifade işlemleri tamamlanan 14 amiral eskisi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:08:00 - 2021-04-12 17:10:37
Bildiri yayınlayan emekli amiraller hakkında sıcak gelişme

İhanet bildirisine imza atan ve emniyette ifade işlemleri tamamlanan 14 amiral eskisi adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

104 emekli amiral Montrö tartışmaları üzerine bir ihanet bildirisi kaleme almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bazı emekli amiraller gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

Rüzgar

Hadi hayirli haberler gelir inşallah. Darbe yapmaya kalkan eski ERLERE hapis yolu gözükür Allahın izniyle.
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