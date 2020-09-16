Bıldırcın etinin sağlığa faydaları nelerdir?

Bıldırcın eti yemek caiz midir? Öncelikle akıllarda bir endişeye mahal vermemek açısından Bıldırcın yenir mi? Bıldırcın eti caiz mi? sorusunun yanıtını verelim. İslam’a göre, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenilir.

Bıldırcın kuşu türü helal olup, sağlık açısından insan hayatında büyük rol oynar. Aşağıda bıldırcın etinin, bunun ile alakalı başlıca Kur’an’da ayetleri yer verilmiştir:

Bıldırcın etinin, helal olduğuna dair fakihler görüş birliği içindedirler, bu canlının helâlliği Kur’an’da açıklanmış, diğerleri de Kur’an’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (Mâide, 5/1; Hac, 22/28, 30) mubah kapsamında ifade edilmiştir.

”Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin” (dedik).” -BAKARA SURESİ, 57. AYET-

Bu ayet ve bilgiler ışığında anlaşılmaktadır ki, bıldırcın eti ni tüketmek helal ve caizdir.

Bıldırcın etinin faydaları nedir?

Bıldırcın, Osmanlı saray mutfağının nadide besinlerinden biridir ve birçok faydası bulunmaktadır.

Bıldırcın eti içerdiği B1,B2,B6 vitaminleri , Niasin , mineral ve yağ asitleri ile Pantotenik asit kaynağıdır. Diğer yumurtalardan daha fazla, proteinlerin yapı taşı olan aminoasit içeren bıldırcın yumurtası da, özellikle çocukların bağışıklık sistemine güçlendirerek katkı sağlar.

Bıldırcın eti kas ve eklem ağrısı yaşayanlara önerilir, romatizmaya bağlı ağrıların da iyileşmesine etki eder.

Böbrek sorunlarına yardımcı olarak özellikle kum ve taş düşürenlerin beslenme listesine güvenle ekleyebileceği besindir. Zira uzmanlar bıldırcın etinin böbrek fonksiyonlarını sağlıkla çalıştırdığını söylemektedir.

Bıldırcın eti protein ve vitamin açısından zengin bir yiyecektir. Özellikle de A ve E vitamini ihtiyacını karşılayarak vücut direncini ciddi ölçüde korur.

Bıldırcın eti ayrıca mevsim geçişlerinden etkilenmemek, kanserli hücrelere karşı güçlü kalmak için ölçülü şekilde tüketmek gerekir.