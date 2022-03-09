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Medya Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...
Medya

Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin en büyük iki rakibinin tarım ürünleri ve halkta oluşan panik olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:54:00 -
Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin en büyük iki rakibinin tarım ürünleri ve halkta oluşan panik olduğunu belirtti. Selvi, şunları kaydetti:

“Bir söylenti yayılıyor. Millet marketlere hücum ediyor. Market zincirleri ise stok yapıyor.

2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin rakibi muhalefet değil. Yönetmesi gereken iki önemli kriz alanı var. Biri tarım ürünleri, diğeri ise halkta oluşan panik havası. Altına hücum gibi. Kimi zaman soğan, kimi zaman domates, temizlik ürünü, plastik eldiven hatta tuvalet kâğıdı oluyor. Şimdi de ayçiçek yağı revaçta. Öyle ki cumartesi ve pazar günü 1 aylık ayçiçek yağı satışı yapılmış.

SİHİRLİ SÖZCÜK ‘GÜVEN’

Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya mesajı üzerinden kitleler organize edilir, yağma yaşanır. Yazıp yazmamayı çok düşündüm ama bu tehlikeyi ciddi bulduğum için paylaştım.

Bu psikolojiyi ciddiye almak gerekiyor. Kamu diplomasisinin en önemli kuralı kriz yönetimidir. Bunun ilacı da kitlelere güven vermektir. Onun için iletişim alanında hızla bir kriz yönetimi oluşturup kitleler harekete geçmeden önce güven verici adımların atılması gerekiyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci’nin ayçiçek yağı konusunda yaptığı açıklama yararlı oldu. Panik havasını dindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa rağmen devreye girip Azak Denizi’nde bekleyen buğday ve ayçiçek yağı yüklü 30 gemimizin çıkışına izin verilmesi için Putin’le görüşmesi etkili oldu.
Biz bir kriz olduğunu kabul etmiyoruz türü yaklaşımların iletişimde yeri yoktur. Hele bu tür panik anlarında. O nedenle kriz anında devreye girilmesi ve topluma güven verici açıklamaların yapılması gerekiyor. Bunun için de iletişimde bir kriz yönetimi şart.” 

 

 

 

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Yorumlar

Mehmet Ali BICER

ZUBUK kk bak devlet nasil idare edilir . Allah REISE akil fikir vermis senin gibi akilsiz fikirsiz sali vermis.Yani sende olmiyan o akiliszlik bir ise yaramiyor.
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