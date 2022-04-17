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Ekonomi Döner fiyatlarındaki artış Almanya'da gündem oldu
Ekonomi

Döner fiyatlarındaki artış Almanya'da gündem oldu

Akaryakıt ve gıdada artan fiyatlar, Alman vatandaşlarının gözde yemeği döneri vurdu. Almanya basını, konuya geniş yer ayırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 14:12:00 - 2022-04-17 14:13:51
Döner fiyatlarındaki artış Almanya'da gündem oldu

Küresel ölçekte artan enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Almanya'da en çok tüketilen fast food olarak bilinen döner, ülke gündemini meşgul etmeye başladı.

"Fiyatlarda dramatik artış: Döner şoku" başlığıyla konuyu ön plana çıkaran Bild gazetesi, "Hâlâ kâr etmeyen şirketler var." diyerek, bu durumun Almanlar için bir tehdit olup olmadığını mercek altına aldı.

Sürücülerin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte de yemeklerde kullanılan yağ fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

"Almanya'yı sarsıyor"

Durumun bunlarla sınırlı olmadığı belirtilerek, "Kebap depremi, Almanya'yı sarsıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "imdada yetişen" et dönerin fiyatında ciddi oranda artış yaşandığı, Berlin'de son döneme kadar 3.5 euro ödeyenlerin artık 5-6 euro arasında ödemeler yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

"Aslında 7.30 euroya mal olmalı"

Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı bekliyor.

Et, un, bitkisel yağ ve sebzeler gibi enerji ve gıdada ortaya çıkan ek maliyetlere işaret eden Ülber, "Bir döner kebabı aslında 7.30 euroya mal olmalı." dedi.

Bazı kebapçılar kapanabilir

Söz konusu sektördeki durumun yaklaşık altı aydır çok zor günlerden geçtiği, birçok şirketin artık kâr etmediğinin altı çizildi.

Aynı haberde, bazı kebapçıların iki ila üç ay içinde kapanmasının ihtimal dahilinde olduğu, geri kalanı için ise maliyetlerin sonbaharda artmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Buna gerekçe olarak, asgari ücretin saatte 12 euroya yükseltilmesi olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

Almanya bizi kıskanıyor

Bizim kimse ile hiç bir ülke ile kıyaslanacak bir durumumuz yok görmek istemesende ülke battı dibe doğru gidiyor.
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